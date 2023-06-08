«Клоуны». Бинотто негативно отозвался об «Ауди» после экскурсии по их базе

Бывший руководитель« Феррари» Маттиа Бинотто негативно высказался об «Ауди» после того, как сходил на экскурсию по их новой базе.

«Ауди» объявила о своем участии в Формуле-1 с сезона 2026 года. Немецкий автопроизводитель хотел привлечь Бинотто для руководства своим проектом, но итальянец отклонил предложение.

По данным Business F1, Бинотто встретился с руководством «Ауди» и получил экскурсию по базе в Нойберге. Однако итальянский инженер не был впечатлен их базой, которая и близко не стоит с той, что есть у «Феррари» в Маранелло. Бинотто даже назвал менеджеров «Ауди» в Нойберге «клоунами» в своих личных сообщениях.