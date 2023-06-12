Ферстаппен: не исключаю уход из «Ред Булл», моя цель — управлять самой быстрой машиной

Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не исключил, что покинет команду в 2028 году, когда истечёт его действующий контракт.

«Моё будущее будет зависеть от нашей конкурентоспособности в 2028 году. Если «Ред Булл» будет доминировать, уйти будет очень сложно.

Я не исключаю уход из команды, если машины конкурентов будут сильнее. Люди часто спрашивают меня о команде моей мечты. У «Феррари» невероятная история, и это потрясающая гоночная команда, но моей целью всегда было выступление на самой быстрой машине.

Я доволен своим текущим положением и хочу поблагодарить команду за предоставленные мне возможности», — приводит слова Ферстаппена The Judge 13 со ссылкой на Sky Sports.