Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Себастьян Феттель примет участие в заезде по «Северной петле» за рулём «Ред Булл»

Себастьян Феттель примет участие в заезде по «Северной петле» за рулём «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель сядет за руль болида «Ред Булл» в демонстрационном заезде на легендарной «Северной петле» трассы «Нюрбургринг».

Немецкий гонщик опубликовал в социальной сети видео, в котором пригласил всех на мероприятие и рассказал о своём участии. Феттель будет пилотировать неназванную машину «Ред Булл».

Показательный заезд будет приурочен к 12-часовой гонке на «Нюрбургринге» немецкого чемпионата по гонкам на выносливость и состоится 9 сентября. Ранее стало известно, что участие в мероприятии также примет третий пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо.

В последний раз современная техника Формулы-1 выходила на «Северную петлю» 10 лет назад, когда семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер проехал круг по трассе на болиде «Мерседеса».

Материалы по теме
Источник: Феттель получил предложение вернуться в Формулу-1 в качестве менеджера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023