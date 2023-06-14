Себастьян Феттель примет участие в заезде по «Северной петле» за рулём «Ред Булл»

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель сядет за руль болида «Ред Булл» в демонстрационном заезде на легендарной «Северной петле» трассы «Нюрбургринг».
Немецкий гонщик опубликовал в социальной сети видео, в котором пригласил всех на мероприятие и рассказал о своём участии. Феттель будет пилотировать неназванную машину «Ред Булл».
Показательный заезд будет приурочен к 12-часовой гонке на «Нюрбургринге» немецкого чемпионата по гонкам на выносливость и состоится 9 сентября. Ранее стало известно, что участие в мероприятии также примет третий пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо.
В последний раз современная техника Формулы-1 выходила на «Северную петлю» 10 лет назад, когда семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер проехал круг по трассе на болиде «Мерседеса».
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