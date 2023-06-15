Сироткин: у российского автоспорта свой путь, и мы не должны кого-то копировать
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне вице-президент Российской автомобильной федерации Сергей Сироткин высказался по поводу развития автоспорта в России.
«Автоспорт в России гораздо моложе, чем в США и ЕС. Нам ещё надо их догонять и перегонять по инфраструктуре, но рождаются амбициозные проекты, появляются нововведения. У нас свой путь, и мы не должны кого-то копировать.
Сейчас важно показать, что автоспорт интересный и зрелищный. Он должен развиваться с точки зрения медийности. Важно, что этот спорт может быть полезен и для детей, если мы о картинге говорим, например», — приводит слова Сироткина Телеканал «360».
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