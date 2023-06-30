Ферстаппен стал лучшим в свободной практике ГП Австрии, Леклер — 3-й, Хэмилтон — 4-й

В Шпильберге завершилась свободная практика Гран-при Австрии Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал Карлос Сайнс из команды «Феррари». Топ-3 замкнул напарник Сайнса Шарль Леклер.

Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», показал четвёртый результат.

Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная практика:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.05,742.

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,241.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,270.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,509.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,520.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,598.

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,755.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,914.

9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,954.

10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,038.

11. Александер Албон («Уильямс») +1,052.

12. Оскар Пиастри («Макларен») +1,067.

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,104.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,105.

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,243.

16. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,275.

17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,276.

18. Эстебан Окон («Альпин») +1,460.

19. Пьер Гасли («Альпин») +1,545.

20. Ландо Норрис («Макларен») +1,626.

Напомним, сегодня же, 30 июня, состоится квалификации Гран-при Австрии. Её начало запланировано на 18:00 мск.