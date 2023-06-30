Никита Бедрин лишился 4-го места в квалификации этапа Формулы-3 в Австрии

Пилот «АРТ Гран-при» Грегуар Соси показал лучшее время в квалификации Формулы-3 в Австрии. Второй результат продемонстрировал Дино Беганович из команды «Према Рейсинг». Третьим стал пилот «Трайдента» Габриэль Бортолето.

Россиянин Никита Бедрин из команды «Йензер Моторспорт» лишился четвёртого места после того, как его лучший круг сняли за несоблюдение границ трассы. Тем самым он завершил квалификацию на 22-м месте.

Формула-3. Квалификация. Гран-при Австрии:

1. Грегуар Соси («АРТ Гран-при») — 1:20.457.

2. Дино Беганович («Према Рейсинг») +0.004.

3. Габриэль Бортолето («Трайдент») +0.017.

4. Пол Арон («Према Рейсинг») +0.064.

5. Кайо Коллет («Ван Амерсфорт Рейсинг») +0.090.

6. Зак О'Салливан («Према Рейсинг») +0.109.

7. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +0.147.

8. Оливер Гёте («Трайдент») +0.185.

9. Кайлен Фредерик («АРТ Гран-при») +0.196.

10. Кристиан Мэнселл («Кампос Рейсинг») +0.287.

11. Габриэле Мини («Хайтек Пульс-Эйт») +0.341.

12. Пепе Марти («Кампос Рейсинг») +0.362.

...18. Тейлор Барнард («Йензер Моторспорт») +0.670.

...22. Никита Бедрин («Йензер Моторспорт») +0.863.

Самые яркие Гран-при Австрии Формулы-1: