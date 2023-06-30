Ферстаппен — лучший в квалификации ГП Австрии, Перес в четвёртый раз подряд не прошёл в Q3

На автодроме в Шпильберге завершилась основная квалификация Гран-при Австрии Формулы-1, лучшее время по итогам которой показал действующий лидер общего зачёта Макс Ферстаппен. Вторым стал Шарль Леклер, представляющий «Феррари», а замкнул тройку лучших его напарник Карлос Сайнс.

Льюис Хэмилтон стал пятым, Фернандо Алонсо — седьмым. Серхио Перес в четвёртый раз подряд не прошёл в третий сегмент квалификации, потому что все его быстрые круги в Q2 были аннулированы из-за нарушения границ трассы.

Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация: