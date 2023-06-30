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Ферстаппен — лучший в квалификации ГП Австрии, Перес в четвёртый раз подряд не прошёл в Q3

Ферстаппен — лучший в квалификации ГП Австрии, Перес в четвёртый раз подряд не прошёл в Q3
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На автодроме в Шпильберге завершилась основная квалификация Гран-при Австрии Формулы-1, лучшее время по итогам которой показал действующий лидер общего зачёта Макс Ферстаппен. Вторым стал Шарль Леклер, представляющий «Феррари», а замкнул тройку лучших его напарник Карлос Сайнс.

Льюис Хэмилтон стал пятым, Фернандо Алонсо — седьмым. Серхио Перес в четвёртый раз подряд не прошёл в третий сегмент квалификации, потому что все его быстрые круги в Q2 были аннулированы из-за нарушения границ трассы.

Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация:

МестоПилотКомандаВремя
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1:04,391
2.Шарль Леклер«Феррари»1:04,439
3.Карлос Сайнс-младший«Феррари»1:04,581
4.Ландо Норрис«Макларен»1:04,658
5.Льюис Хэмилтон«Мерседес»1:04,819
6.Лэнс Стролл«Астон Мартин»1:04,893
7.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»1:04,911
8.Нико Хюлькенберг«Хаас»1:05,090
9.Пьер Гасли«Альпин»1:05,170
10.Александер Албон«Уильямс»1:05,823
11.Джордж Расселл«Мерседес»1:05,428
12.Эстебан Окон«Альпин»1:05,453
13.Оскар Пиастри«Макларен»1:05,605
14.Валттери Боттас«Альфа Ромео»1:05,680
15.Серхио Перес«Ред Булл»2:06,688
16.Юки Цунода«Альфа Таури»1:05,784
17.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»1:05,818
18.Логан Сарджент«Уильямс»1:05,948
19.Кевин Магнуссен«Хаас»1:05,971
20.Ник де Врис«Альфа Таури»1:05,974
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