Ферстаппен — лучший в квалификации ГП Австрии, Перес в четвёртый раз подряд не прошёл в Q3
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На автодроме в Шпильберге завершилась основная квалификация Гран-при Австрии Формулы-1, лучшее время по итогам которой показал действующий лидер общего зачёта Макс Ферстаппен. Вторым стал Шарль Леклер, представляющий «Феррари», а замкнул тройку лучших его напарник Карлос Сайнс.
Льюис Хэмилтон стал пятым, Фернандо Алонсо — седьмым. Серхио Перес в четвёртый раз подряд не прошёл в третий сегмент квалификации, потому что все его быстрые круги в Q2 были аннулированы из-за нарушения границ трассы.
Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1:04,391
|2.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1:04,439
|3.
|Карлос Сайнс-младший
|«Феррари»
|1:04,581
|4.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1:04,658
|5.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1:04,819
|6.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|1:04,893
|7.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|1:04,911
|8.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|1:05,090
|9.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|1:05,170
|10.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|1:05,823
|11.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|1:05,428
|12.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|1:05,453
|13.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|1:05,605
|14.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|1:05,680
|15.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|2:06,688
|16.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|1:05,784
|17.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|1:05,818
|18.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|1:05,948
|19.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1:05,971
|20.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|1:05,974
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