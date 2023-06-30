Расселл — о квалификации ГП Австрии: с самого начала не было нужных ощущений за рулём

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Австрии. Расселл не прошёл в третий сегмент и показал итоговый 11-й результат.

«Я просто был недостаточно быстр сегодня. С первого круга свободной практики просто не было нужных ощущений за рулём автомобиля. В спринтерский уикенд у вас не так много времени для внесения изменений. Давайте посмотрим, что мы можем сделать сегодня вечером и завтра.

11-е место — не лучшая стартовая позиция, но в этом году мы уже добивались неплохих результатов в дальнейшем, так что ещё не всё потеряно. Угол наклона шин во время практики выглядел довольно плохо, поэтому, вероятно, это будет гонка с двумя пит-стопами. Нам нужно понять, что происходит в данный момент, почему мы испытываем трудности именно по субботам», — приводит слова Расселла Sky Sports.