Гоночную команду оштрафовали за оскорбительные эмодзи в адрес стюардов

Команда ФРЕКА «МП Моторспорт» была оштрафована условно на € 2 тыс. после того, как один из её членов в группе WhatsApp отреагировал на решение стюардов несколькими эмодзи «какашка».
Во время гонки в Бельгии в этот уикенд гонщик «Ван Амерсфорт» Сами Мегетуниф столкнулся с пилотом «МП Моторспорт» Джошуа Дюфеком и выбил его машину из заезда. Стюарды постановили, что инцидент был гоночным, и в общем чате в WhatsApp довели решение до участников. Один из членов команды «МП Моторспорт», чьё имя не указывается, отреагировал несколькими эмодзи «какашка», а потом удалил сообщение и поставил новый эмодзи «клоун», но позже стёр и его.
Ссылаясь на нарушение Международного спортивного кодекса, который запрещает в том числе жесты и знаки, являющиеся оскорбительными, непристойными или нецензурными, стюарды выписали «МП Моторспорт» штраф. А член команды, который ставил эмодзи, был удалён из группы.
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