Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гоночную команду оштрафовали за оскорбительные эмодзи в адрес стюардов

Гоночную команду оштрафовали за оскорбительные эмодзи в адрес стюардов
Аудио-версия:
Комментарии

Команда ФРЕКА «МП Моторспорт» была оштрафована условно на € 2 тыс. после того, как один из её членов в группе WhatsApp отреагировал на решение стюардов несколькими эмодзи «какашка».

Во время гонки в Бельгии в этот уикенд гонщик «Ван Амерсфорт» Сами Мегетуниф столкнулся с пилотом «МП Моторспорт» Джошуа Дюфеком и выбил его машину из заезда. Стюарды постановили, что инцидент был гоночным, и в общем чате в WhatsApp довели решение до участников. Один из членов команды «МП Моторспорт», чьё имя не указывается, отреагировал несколькими эмодзи «какашка», а потом удалил сообщение и поставил новый эмодзи «клоун», но позже стёр и его.

Ссылаясь на нарушение Международного спортивного кодекса, который запрещает в том числе жесты и знаки, являющиеся оскорбительными, непристойными или нецензурными, стюарды выписали «МП Моторспорт» штраф. А член команды, который ставил эмодзи, был удалён из группы.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023