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Пол Арон выиграл спринт Ф-3 в Австрии, Мини — второй, Бедрин — 17-й

В Шпильберге (Австрия) завершился спринтерская гонка Гран-при Австрии Формулы-3, победителем которой стал эстонский гонщик Пол Арон. Второе место занял Габриэле Мини, а замкнул тройку лучших Кайо Коллет.

Российский гонщик Никита Бедрин финишировал на 17-й позиции, его напарник Тейлор Барнард — 27-м.

Формула-3. Гран-при Австрии. Спринт:

1. Пол Арон («Према Рейсинг»).

2. Габриэле Мини («Хайтек Пульс-Эйт»).

3. Кайо Коллет («Ван Амерсфорт Рейсинг»).

4. Зак О'Салливан («Према Рейсинг»).

5. Джонни Эдгар («МП Моторспорт»).

6. Пепе Марти («Кампос Рейсинг»).

7. Кайлен Фредерик («АРТ Гран-при»).

8. Дино Беганович («Према Рейсинг»).

9. Себастьян Монтойя («Хайтек Пульс-Эйт»).

10. Габриэль Бортолето («Трайдент»).

...

17. Никита Бедрин («Йензер Моторспорт»).

...

27. Тейлор Барнард («Йензер Моторспорт»).

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