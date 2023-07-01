Пол Арон выиграл спринт Ф-3 в Австрии, Мини — второй, Бедрин — 17-й

В Шпильберге (Австрия) завершился спринтерская гонка Гран-при Австрии Формулы-3, победителем которой стал эстонский гонщик Пол Арон. Второе место занял Габриэле Мини, а замкнул тройку лучших Кайо Коллет.
Российский гонщик Никита Бедрин финишировал на 17-й позиции, его напарник Тейлор Барнард — 27-м.
Формула-3. Гран-при Австрии. Спринт:
1. Пол Арон («Према Рейсинг»).
2. Габриэле Мини («Хайтек Пульс-Эйт»).
3. Кайо Коллет («Ван Амерсфорт Рейсинг»).
4. Зак О'Салливан («Према Рейсинг»).
5. Джонни Эдгар («МП Моторспорт»).
6. Пепе Марти («Кампос Рейсинг»).
7. Кайлен Фредерик («АРТ Гран-при»).
8. Дино Беганович («Према Рейсинг»).
9. Себастьян Монтойя («Хайтек Пульс-Эйт»).
10. Габриэль Бортолето («Трайдент»).
...
17. Никита Бедрин («Йензер Моторспорт»).
...
27. Тейлор Барнард («Йензер Моторспорт»).
Новость дополняется
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