Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при Австрии Ф-1, Перес — 2-й, Норрис — 3-й
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В Шпильберге (Австрия) завершился спринт-квалификация Гран-при Австрии Формулы-1, победителем которой стал действующий лидер чемпионата, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял его напарник Серхио Перес, а замкнул тройку лучших Ландо Норрис, представляющий «Макларен».
Семикратный чемпион мира, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выбыл ещё в первом сегменте квалификации, его напарник Джордж Расселл, в свою очередь, остановился во втором сегменте.
Формула-1. Гран-при Австрии. Спринт-квалификация:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1:04,440
|2.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|1:04,933
|3.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1:05,010
|4.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|1:05,084
|5.
|Карлос Сайнс-младший
|«Феррари»
|1:05,136
|6.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1:05,245
|7.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|1:05,258
|8.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|1:05,347
|9.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|1:05,366
|10.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1:05,912
|11.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|1:06,152
|12.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|1:06,360
|13.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|1:06,369
|14.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|1:06,593
|15.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|1:06,653
|16.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|1:07,062
|17.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|1:07,106
|18.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1:07,282
|19.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|1:07,291
|20.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|1:07,426
Формула-1 2023. Этап 10, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Спринт-квалификация
01 июля 2023, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:04.440
2
Серхио Перес
Red Bull
+0.493
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.570
Комментарии
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