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Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при Австрии Ф-1, Перес — 2-й, Норрис — 3-й

Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при Австрии Ф-1, Перес — 2-й, Норрис — 3-й
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В Шпильберге (Австрия) завершился спринт-квалификация Гран-при Австрии Формулы-1, победителем которой стал действующий лидер чемпионата, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял его напарник Серхио Перес, а замкнул тройку лучших Ландо Норрис, представляющий «Макларен».

Семикратный чемпион мира, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выбыл ещё в первом сегменте квалификации, его напарник Джордж Расселл, в свою очередь, остановился во втором сегменте.

Формула-1. Гран-при Австрии. Спринт-квалификация:

МестоПилотКомандаВремя
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1:04,440
2.Серхио Перес«Ред Булл»1:04,933
3.Ландо Норрис«Макларен»1:05,010
4.Нико Хюлькенберг«Хаас»1:05,084
5.Карлос Сайнс-младший«Феррари»1:05,136
6.Шарль Леклер«Феррари»1:05,245
7.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»1:05,258
8.Лэнс Стролл«Астон Мартин»1:05,347
9.Эстебан Окон«Альпин»1:05,366
10.Кевин Магнуссен«Хаас»1:05,912
11.Александер Албон«Уильямс»1:06,152
12.Пьер Гасли«Альпин»1:06,360
13.Юки Цунода«Альфа Таури»1:06,369
14.Ник де Врис«Альфа Таури»1:06,593
15.Джордж Расселл«Мерседес»1:06,653
16.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»1:07,062
17.Оскар Пиастри«Макларен»1:07,106
18.Льюис Хэмилтон«Мерседес»1:07,282
19.Валттери Боттас«Альфа Ромео»1:07,291
20.Логан Сарджент«Уильямс»1:07,426
Формула-1 2023. Этап 10, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Спринт-квалификация
01 июля 2023, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:04.440
2
Серхио Перес
Red Bull
+0.493
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.570
Комментарии
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