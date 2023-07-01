Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при Австрии Ф-1, Перес — 2-й, Норрис — 3-й

В Шпильберге (Австрия) завершился спринт-квалификация Гран-при Австрии Формулы-1, победителем которой стал действующий лидер чемпионата, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял его напарник Серхио Перес, а замкнул тройку лучших Ландо Норрис, представляющий «Макларен».

Семикратный чемпион мира, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выбыл ещё в первом сегменте квалификации, его напарник Джордж Расселл, в свою очередь, остановился во втором сегменте.

Формула-1. Гран-при Австрии. Спринт-квалификация: