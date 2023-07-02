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О’Салливан выиграл основную гонку Ф-3 в Австрии, София Флёрш — девятая, Бедрин — 16-й

О’Салливан выиграл основную гонку Ф-3 в Австрии, София Флёрш — девятая, Бедрин — 16-й
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В Шпильберге (Австрия) завершилась основная гонка Формулы-3 в Австрии. Победителем стал гонщик «Премы Рейсинг» Зак О’Салливан. Второе место занял Габриэль Бортолето, а замкнул тройку лучших Кайо Коллет, обогнав на последнем круге Франко Колапинто.

Российский гонщик Никита Бедрин стартовал с пит-лейна и финишировал на 16-й позиции, а его напарник Тейлор Барнард стал 15-м.

Формула-3. Австрия. Основная гонка:

1. Зак О’Салливан («Према Рейсинг») — 37.59,535.
2. Габриэль Бортолето («Трайдент») +0,844.
3. Кайо Колетт («Ван Амерсфорт Рейсинг») +1,696.
4. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +2,458.
5. Дино Беганович («Према Рейсинг») +4,460.
6. Джонни Эдгар («МП Моторспорт») +4,723.
7. Кристиан Мэнселл («Кампос Рейсинг») +5,296.
8. Хью Бартер («Кампос Рейсинг») +5,676.
9. София Флёрш («ПХМ Рейсинг Хароуз») +6,230.
10. Себастьян Монтойя («Хайтек Пульс-Эйт») +8,814.
...
15. Тейлор Барнард («Йензер Моторспорт») +13,8.
16. Никита Бедрин («Йензер Моторспорт») +14,6.

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