Франко Колапинто выиграл гонку Формулы-3 в Сильверстоуне, Бедрин — 18-й

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В Сильверстоуне (Великобритания) завершилась спринтерская гонка Формулы-3. Победителем стал аргентинский гонщик «МП Моторспорт» Франко Колапинто. Второе место занял бразилец Габриэль Бортолето, а замкнул тройку лучших британец Кристиан Мэнселл

Российский гонщик Никита Бедрин финишировал на 18-й позиции, а его напарник Тейлор Барнард стал 30-м. Отметим, что по ходу гонки начался дождь, и многие пилоты поменяли резину, но погодные условия быстро изменились вновь, и дождевая резина не дала преимущества.

Формула-3. Сильверстоун. Спринтерская гонка:

1. Франко Колапинто («МП Моторспорт»)

2. Габриэль Бортолето («Трайдент») +3,7.

3. Кристиан Мэнселл («Кампос Рейсинг») +5,8.

4. Кайо Колетт («Ван Амерсфорт Рейсинг») +6,2.

5. Габриэле Мини («Хайтек Пульс-Эйт») +14,5.

6. Хью Бартер («Кампос Рейсинг») +17,4.

7. Леонардо Форнароли («Трайдент») +19,6.

8. Себастьян Монтойя («Хайтек Пульс-Эйт») +23,6.

9. Идо Коэн («Родин Карлин») +42,0.

10. Пепе Марти («Кампос Рейсинг») +52,7.

…

18. Никита Бедрин («Йензер Моторспорт») +1:1,4.

30. Тейлор Барнард («Йензер Моторспорт») +1:50,6.