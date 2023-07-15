Лоусон — о приходе Риккардо в «Альфа Таури»: им нужен был кто-то опытный, понимаю решение

Представитель молодёжной программы «Ред Булл» Лиам Лоусон заявил, что понимает, почему место Ника де Вриса в «Альфа Таури» было отдано опытному австралийцу Даниэлю Риккардо, а не ему.
«Я всегда хотел завершить сезон здесь, в Супер Формуле. Моей целью было получить место в Формуле-1 на следующий год. Перейти в середине сезона было бы чрезвычайно сложно — команде «Альфа Таури» нужен был кто-то опытный, кто долгое время выступал в Формуле-1. Так что я понимаю их решение.
Супер Формула — то, на чём я сосредоточен. Любой шанс попасть в Формулу-1 зависит от того, как я выступаю здесь. Поэтому я должен завершить год наилучшим образом и попытаться завоевать этот титул, который даст мне шанс.
Мне нужно убедиться, что я делаю всё, что в моих силах, чтобы получить наилучшие возможности. Тогда даже если этого не произойдёт, я смогу сказать, что сделал всё, что мог.
Хочу ли я, чтобы Риккардо обгонял Цуноду в оставшихся гонках? Мне просто нужно место, чьё бы оно ни было. Мне на самом деле всё равно!
Сейчас я сосредоточен на Супер Формуле, и руководство «Ред Булл» тоже сказало мне сосредоточиться. Ожидается, что я поеду и выиграю чемпионат Супер Формулы, а потом мы обсудим моё будущее», — приводит слова Лоусона Motorsport.
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