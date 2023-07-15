Появились фото Даниэля Риккардо в форме «Альфа Таури»

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо, присоединившийся к «Альфа Таури» на правах аренды до конца текущего сезона, провёл подгонку сиденья болида и примерил форму новой команды. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.
Фото: https://twitter.com/AlphaTauriF1
Фото: https://twitter.com/AlphaTauriF1
«Меня хорошо поприветствовали прекрасной надписью «С возвращением, медоед» – прошло уже десять лет с того момента, как я выступал за команду, которая тогда называлась «Торо Россо», а теперь, конечно, «Альфа Таури».
Я снова учу итальянский язык, работаю над своим акцентом. Это мой первый день в Фаэнце, но меня очень тепло встретили», – приводит слова Риккардо пресс-служба команды.
Напомним, Риккардо заменил в составе «Альфа Таури» нидерландского пилота Ника де Вриса, который не смог набрать ни одного очка в своём дебютном сезоне в Формуле-1.
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