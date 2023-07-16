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Протеже «Ред Булл» Лиам Лоусон выиграл третью из шести гонок Супер Формулы

Протеже «Ред Булл» Лиам Лоусон выиграл третью из шести гонок Супер Формулы
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Протеже «Ред Булл» Лиам Лоусон выиграл уже третью гонку в нынешнем сезоне Супер Формулы. Сегодня новозеландский гонщик одержал победу на трассе «Фудзи Интернёшнл Спидвей», располагающейся в японском посёлке Ояма.

Благодаря очередной победе Лоусон сократил отставание от лидера личного зачёта Ритомо Мияты.

В последние недели Лиам назывался одним из претендентов на замену Нику де Врису в «Альфа Таури». Вместо Лоусона команда решила взять опытного Даниэля Риккардо.

Представитель Новой Зеландии вчера, 15 июля, прокомментировал решение команды.

«Я всегда хотел завершить сезон здесь, в Супер Формуле. Моей целью было получить место в Формуле-1 на следующий год. Перейти в середине сезона было бы чрезвычайно сложно — команде «Альфа Таури» нужен был кто-то опытный, кто долгое время выступал в Формуле-1. Так что я понимаю их решение», — приводит слова Лоусона Motorsport.

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