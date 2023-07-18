Феттель — о победах Ферстаппена: Хэмилтону, Шумахеру, Хаккинену и мне тоже не было легко

Четырёхкратный чемпион мира, немец Себастьян Феттель высказался о доминировании нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в текущем сезоне Формулы-1.
«Нужно отдать ему должное, он выступает фантастически. Он невероятно талантлив и не допускает ошибок.
Когда ты находишься впереди остальных и у тебя всё хорошо, люди быстро начинают говорить, что это скучно и что ты выигрываешь легко и буднично.
Но в этом спорте гораздо больше факторов, чем просто время прохождения круга. Я уверен, что Льюису Хэмилтону никогда не было легко в годы его доминирования, так же как, например, Михаэлю Шумахеру, Мике Хаккинену. И мне тоже никогда не было легко», – приводит слова Феттеля RacingNews365.
Ферстаппен опережает ближайшего преследователя в общем зачёте пилотов, партнёра по команде Серхио Переса на 99 очков.
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