Феттель — о победах Ферстаппена: Хэмилтону, Шумахеру, Хаккинену и мне тоже не было легко

Четырёхкратный чемпион мира, немец Себастьян Феттель высказался о доминировании нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в текущем сезоне Формулы-1.

«Нужно отдать ему должное, он выступает фантастически. Он невероятно талантлив и не допускает ошибок.

Когда ты находишься впереди остальных и у тебя всё хорошо, люди быстро начинают говорить, что это скучно и что ты выигрываешь легко и буднично.

Но в этом спорте гораздо больше факторов, чем просто время прохождения круга. Я уверен, что Льюису Хэмилтону никогда не было легко в годы его доминирования, так же как, например, Михаэлю Шумахеру, Мике Хаккинену. И мне тоже никогда не было легко», – приводит слова Феттеля RacingNews365.

Ферстаппен опережает ближайшего преследователя в общем зачёте пилотов, партнёра по команде Серхио Переса на 99 очков.