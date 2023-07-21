Серхио Перес назвал Гран-при, после которого он потерял «доверие к машине»

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес признался, что трудный период у него начался после того, как он потерял «доверие к машине» после квалификации в Монако. По словам Серхио, именно после этого начались его неудачные выступления в квалификациях на дальнейших этапах.

«Думаю, если посмотреть на эти неудачные квалификации, станет ясно, что ситуации всегда были разными, но справлялись мы с ними не так хорошо, как следовало бы. Конечно, непросто, когда не до конца уверен в машине. Я думаю, то, что произошло в Монако, вероятно, стало причиной того, что я сделал шаг назад. Мне потребовалось некоторое время, чтобы в полной мере вернуть доверие к машине», — приводит слова Переса RaceFans.

Напомним, в квалификации Гран-при Монако Перес попал в аварию в первом сегменте. Заднее колесо машины мексиканца занесло в первом повороте, и он на высокой скорости ударился об отбойник, после чего его болид эвакуировали маршалы.

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