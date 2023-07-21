На этапе ЧМ по ралли-кроссу в Великобритании произошёл пожар в паддоке, сгорели две машины

В Лидден-Хилле (Великобритания) случился неприятный инцидент во время этапа чемпионата мира по ралли-кроссу. В расположении команды One Racing вспыхнул пожар.

На данный момент причина возгорания не указывается. В результате инцидента сгорели две машины команды Lancia Delta Evo-E RX, на которых в нынешнем сезоне выступали Себастьен Лёб и Герлен Шишери. Однако отмечается, что нет пострадавших среди персонала и зрителей.

Пожар в паддоке команды One Racing на ралли-кроссе в Великобритании.

После случившегося пресс-служба чемпионата выпустила заявление: «Сегодня утром в расположении команды One Racing произошёл пожар в преддверии этапа чемпионата мира по ралли-кроссу. Пожарные команды находятся на месте происшествия. Сегодня паддок закрыт для публики, сообщений о пострадавших не поступало. Мы будем отслеживать ситуацию и сообщать о дальнейших обновлениях».