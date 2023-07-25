Зурер — о результате Хэмилтона на ГП Венгрии: приехать четвёртым с поула — почти искусство

Бывший пилот Формулы-1 Марк Зурер оценил выступления гонщиков на Гран-при Венгрии. В частности, эксперт иронично отреагировал на результат семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
Хэмилтон выиграл квалификацию, завоевав поул впервые с 2021 года, но в гонке пилот «Мерседеса» не смог попасть на подиум, финишировав четвёртым.
«Приехать с поула только четвёртым — это почти искусство», — написал Зурер в своей колонке на Motorsport-Total, выставив ему оценку «3».
Лучшими гонщиками минувшего уикенда по версии Зурера стали Макс Ферстаппен и Ландо Норрис, занявшие первое и второе место соответственно.
Льюис Хэмилтон не выиграл ни одной гонки с 2021 года. Британский гонщик располагается на четвёртом месте в общем зачёте пилотов, набрав 133 очка за 11 этапов.
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