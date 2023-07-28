Пепе Марти выиграл квалификацию Формулы-3 в Бельгии, Бедрин — 18-й

Пилот команды «Кампос Рейсинг» Пепе Марти показал лучшее время в квалификации Формулы-3 в Бельгии. Вторым был Леонардо Форнароли, представляющий «Трайдент». Топ-3 замкнул Габриэле Мини из «Хайтек Пульс-Эйт».
Россиянин Никита Бедрин («Йензер Моторспорт») был 18-м.
Заезд проходил под дождём.
Формула-3. Квалификация. Гран-при Бельгии:
1. Пепе Марти («Кампос Рейсинг») – 2:22.160.
2. Леонардо Форнароли («Трайдент») +0.016
3. Габриэле Мини («Хайтек Пульс-Эйт») +0.094
4. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +0.242
5. Никола Цолов («АРТ Гран-при») +0.357
6. Зак О'Салливан («Према Рейсинг») +0.391
7. Дино Беганович («Према Рейсинг») +0.562
8. Джонни Эдгар («МП Моторспорт») +0.579
9. Кайо Коллет («Ван Амерсфорт Рейсинг») +0632
10. Тейлор Барнард («Йензер Моторспорт») +0.656
18. Никита Бедрин («Йензер Моторспорт») +1,754.
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