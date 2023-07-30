Общий зачёт Формулы-1: Хэмилтон в одном очке от Алонсо, Леклер опередил Расселла и Сайнса

Сегодня, 30 июля, в Спа (Бельгия) состоялась гонка 13-го этапа Формулы-1. Победу одержал двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, увеличивший отрыв от напарника Серхио Переса в общем зачёте.

Шарль Леклер из «Феррари», финишировавший третьим, опередил напарника Карлоса Сайнса и Джорджа Расселла из «Мерседеса».

Общий зачёт(топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 314 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 189.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 149.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 148.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 99.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 99.

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 92.

8. Ландо Норрис («Макларен») — 69.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.

10. Эстебан Окон («Альпин») — 35.

В Кубке конструкторов «Феррари» вплотную приблизилась к «Астон Мартин».

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 503 очка.

2. «Мерседес» — 247.

3. «Астон Мартин» — 196.

4. «Феррари» — 191.

5. «Макларен» — 103.

6. «Альпин» — 57.

7. «Уильямс» — 11.

8. «Хаас» — 11.

9. «Альфа Ромео» — 9.

10. «Альфа Таури» — 3.