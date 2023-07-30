Общий зачёт Формулы-1: Хэмилтон в одном очке от Алонсо, Леклер опередил Расселла и Сайнса

Сегодня, 30 июля, в Спа (Бельгия) состоялась гонка 13-го этапа Формулы-1. Победу одержал двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, увеличивший отрыв от напарника Серхио Переса в общем зачёте.
Шарль Леклер из «Феррари», финишировавший третьим, опередил напарника Карлоса Сайнса и Джорджа Расселла из «Мерседеса».
Общий зачёт(топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 314 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 189.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 149.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 148.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 99.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 99.
7. Карлос Сайнс («Феррари») — 92.
8. Ландо Норрис («Макларен») — 69.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.
10. Эстебан Окон («Альпин») — 35.
В Кубке конструкторов «Феррари» вплотную приблизилась к «Астон Мартин».
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 503 очка.
2. «Мерседес» — 247.
3. «Астон Мартин» — 196.
4. «Феррари» — 191.
5. «Макларен» — 103.
6. «Альпин» — 57.
7. «Уильямс» — 11.
8. «Хаас» — 11.
9. «Альфа Ромео» — 9.
10. «Альфа Таури» — 3.
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