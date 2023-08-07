Стало известно, когда де Врис вернётся за руль

Голландский пилот Ник де Врис примет участие в гоночном фестивале JACK's Racing Day, который пройдёт на трассе Ассен в Нидерландах. Де Врис проведёт демонстрационные заезды за рулём машины Формулы-2 команды MP Motorsport 12-13 августа.
«JACK'S Racing Day — одно из самых разнообразных и доступных гоночных мероприятий в Европе. Замечательно видеть, что автоспорт развивается в Нидерландах», — приводит слова де Вриса Racingnews365.
Напомним, об увольнении де Вриса из «Альфа Таури» стало известно 11 июля. Заменил голландца в команде австралийский гонщик Даниэль Риккардо. В «Альфа Таури» он перешёл на правах аренды до конца сезона. В дебютном сезоне в Формуле-1 нидерландский гонщик не набрал ни одного очка.
Напомним, де Врис становился чемпионом Формулы-E в сезоне-2020/2021.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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