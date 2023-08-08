Технический директор «Ред Булл» раскрыл цели при создании болида нынешнего сезона
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Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше рассказал о работе, которую проделали специалисты в австрийской команде по улучшению болида на сезон-2023.
«В этом году мы стремились повысить эффективность торможения автомобиля, а также увеличить жёсткость подвески. Это ключевой фактор для граунд-эффекта. Поэтому мы поработали над точками крепления рычагов и жёсткостью пружин, которые должны реагировать на торможение автомобиля. И всё это должно быть сделано с учётом концепции аэродинамики: подвеска должна не мешать потоку, а, наоборот, помогать ему работать лучше. Подвеска эффективна только потому, что она является частью концепции», — приводит слова Ваше L'Equipe.
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