Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Технический директор «Ред Булл» раскрыл цели при создании болида нынешнего сезона

Технический директор «Ред Булл» раскрыл цели при создании болида нынешнего сезона
Комментарии

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше рассказал о работе, которую проделали специалисты в австрийской команде по улучшению болида на сезон-2023.

«В этом году мы стремились повысить эффективность торможения автомобиля, а также увеличить жёсткость подвески. Это ключевой фактор для граунд-эффекта. Поэтому мы поработали над точками крепления рычагов и жёсткостью пружин, которые должны реагировать на торможение автомобиля. И всё это должно быть сделано с учётом концепции аэродинамики: подвеска должна не мешать потоку, а, наоборот, помогать ему работать лучше. Подвеска эффективна только потому, что она является частью концепции», — приводит слова Ваше L'Equipe.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023