RDS EUROPE в Санкт-Петербурге: бетонные баталии

В первые выходные августа в Санкт-Петербурге состоялся четвёртый этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS EUROPE 2023. Соревнования прошли на автодроме IGORA DRIVE в рамках масштабного фестиваля GARAGE FEST.

На старт квалификационных заездов, которые прошли в субботу, вышли 47 пилотов из 20 городов России, Беларуси и Казахстана. Этап в Санкт-Петербурге – единственный в этом сезоне, который прошёл на площадке. При этом конфигурация была специально разработана для RDS EUROPE и, забегая вперед, – вызвала восторг и зрителей, и участников. Скоростная, позволяющая ехать в полный газ, подарившая множество невероятно близких и дымных парных заездов и так любимых зрителями kiss-the-wall. Бетонные блоки, вдоль которых проносились автомобили, добавляли зрелищности для болельщиков и необходимости филигранно чувствовать автомобиль для спортсменов. Любая небольшая ошибка в пилотировании здесь рисковала превратиться в аварию с серьёзными повреждениями автомобилей. Впрочем, опасность трассы ничуть не охладила пыл участников – более 20 пилотов показали в квалификации результат 90 баллов и выше. Победителем квалификационных заездов стал Григорий Гусев (LUKOIL RACING DRIFT TEAM).

В Санкт-Петербурге к постоянному судье чемпионата Андрею Астапову присоединились представители команды SINTEC • FRESH Маркетплейс RDS GP 2023 Дамир Идиятулин и Евгений Лосев. Судейская коллегия работала с участниками с четверга: наблюдали за заездами, корректировали задание, давали рекомендации по пилотированию и настройкам автомобилей – традиция передачи опыта пилотам региональной серии продолжается вот уже третий сезон.

В воскресенье борьбу продолжили 32 пилота, показавших накануне лучшие результаты. И, как бывает абсолютно каждый этап RDS EUROPE, не все даже очень опытные участники смогли попасть в стадию парных заездов – «конкурс на место» здесь очень высокий.

Завершающий день уикенда был посвящён парным заездам от топ- 32 до финалов. Невероятные по напряжению и зрелищности схватки начались буквально с первой пары. Этап в Санкт-Петербурге можно смело назвать самым эмоциональным и богатым одновременно на потрясающе близкие красивые заезды и на крэши (бетон ошибки прощает крайне неохотно). Расслабиться невозможно. Переборщив с агрессией на разгоне и постановке увозит в стену уникальный Dodge Viper Александр Абрамов. Выезжают на старт командного дерби лучшие друзья Антон Новиков и Владимир Сафонов из WEGO DRIFT TEAM. Несутся «дверь в дверь» Иван Пальмин и Арсений Варавин.

Вновь командное дерби: Тимофей Добровольский и Арсений Варавин из STAR PËR STARS AIMOL. Приезжают в бетон Сергей Кузнецов и Владислав Сазонов. И всё это в облаках дыма, то и дело заволакивающих площадку, под рёв моторов и аплодисменты зрителей с под завязку полных трибун.

И как будто мало напряжения, продиктованного конфигурацией трассы и рвением пилотов на подиум, добавляются технические проблемы. Вновь проблемы с двигателем у Айрата Ибрагимова. Борется с то появляющимся, то пропадающим сцеплением Анатолий Щербак. И даже в исход полуфинала и финала вмешиваются поломки.

Перед заездом за третье место оформил технический сход и не смог побороться за бронзу Илья Фёдоров (Хлебушек Моторспорт). Третье место четвёртого этапа RDS EUROPE 2023 занял Арсений Варавин (Star Pёr Stars AIMOL) – молодой пилот из Хабаровска на протяжении всего уикенда показывал потрясающе точную и агрессивную езду.

По итогам финального заезда между Феодором Чевычеловым и Кириллом Мацкевичем судьи назначили OMT. Однако этому перезаезду не суждено было сбыться – после возгорания двигателя во время подготовки к решающему заезду Кирилл Мацкевич (FT) не смог выйти на старт и остался на второй ступени пьедестала.

Победителем четвёртого этапа RDS EUROPE 2023 стал Феодор Чевычелов.

Примечательно, что все три призёра этапа на IGORE DRIVE впервые поднялись на подиум RDS EUROPE.

В командном зачёте лучшими из 12 коллективов стали FT, вторыми – STAR PЁR STARS AIMOL. Бронза у CARVILLE RACING.

Призёры четвёртого этапа RDS EUROPE 2023

Личный зачёт:

1. Феодор Чевычелов (Санкт-Петербург, Nissan Silvia S14).

2. Кирилл Мацкевич (Минск, Nissan 200SX, FT).

3. Арсений Варавин (Хабаровск, Nissan Skyline R33, STAR PЁR STARS AIMOL).

Командный зачёт:

FT (Шабанов Артём, Губин Егор, Мацкевич Кирилл)

STAR PËR STARS AIMOL (Добровольский Дмитрий, Варавин Арсений, Добровольский Тимофей)

CARVILLE RACING (Пальмин Иван, Козлов Алексей, Бурлуцкий Григорий)

Полные результаты четвёртого этапа: rdseurope.ru/results/rdseurope2023/16/

Запись трансляции этапа: rdstv.ru/catalog/72605/

На положение в тройке личного зачёта турнирной таблицы RDS EUROPE 2023 четвёртый этап не повлиял, здесь по-прежнему лидируют Григорий Бурлуцкий, Анатолий Щербак и Иван Пальмин. Но поменялся состав первой десятки и количество очков, и перед пятым этапом конкуренция обостряется.

Турнирная таблица RDS EUROPE 2023 после четвёртого этапа: rdseurope.ru/results/rdseurope2023/

В командном зачёте после четвёртого этапа тройка выглядит так: CARVILLE RACING, FT, STAR PËR STARS AIMOL.

Пятый этап RDS EUROPE 2023 состоится 26–27 августа в Нижнем Новгороде на автодроме «Нижегородское кольцо». Билеты уже в продаже на сайте rdseurope.ru

Генеральный спонсор RDS EUROPE 2023 – компания AIMOL.

Официальный спонсор RDS EUROPE 2023 – компания WEGO.