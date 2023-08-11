На «Нюрбургринге» произошла авария с летальным исходом

Два тестера Goodyear погибли на «Нюрбургринге». По словам очевидцев, авария произошла на участке «Антониобуше», в районе, где автомобили развивают максимальную скорость. В ходе аварии автомобиль несколько раз перевернулся. Несмотря на незамедлительные спасательные мероприятия, двое пассажиров погибли на месте аварии.
По неподтверждённым данным, в аварии участвовал автомобиль Porsche 911 Carrera S серии 99, который находился на трассе для испытания шин.
«Мы глубоко опечалены тем, что двое сотрудников Goodyear из Люксембурга погибли в автокатастрофе на испытательном треке в Германии 9 августа. Мы поддерживаем местные власти в их расследовании», — говорится в заявлении компании-производителе шин.
По сообщениям люксембургских СМИ, одним из погибших является 39-летний гонщик Кристиан Франк.
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