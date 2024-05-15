Глава «Макларена» Стелла рассказал, какой урок они извлекли из Гран-при России — 2021

Глава «Макларена» Андреа Стелла рассказал, какой важный урок команда из Уокинга извлекла из состоявшегося два с половиной года назад Гран-при России в Сочи.

«В России был важный урок для нас. Анализируя то, что тогда произошло, понимаешь, как надо совершенствоваться. Это было очень важно для команды.

Я думаю, что команда вынесла из Гран-при России больше пользы, чем Ландо, потому что команда на смену шин должна была исходить от капитанского мостика. Так что ответственность за тот случай лежит на нас. Мы усвоили этот урок и движемся вперёд», — сказал Стелла в подкасте F1 Nation.

На Гран-при России — 2021 Ландо Норрис уверенно лидировал по ходу гонки, но из-за тактической ошибки в смене шин упустил победу.

В Майами Ландо выиграл свою первую гонку в Формуле-1 в своём 110-м Гран-при.