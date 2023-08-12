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Пиастри дал честную оценку первой половине дебютного сезона

Пиастри дал честную оценку первой половине дебютного сезона
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Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвёл итоги первой половины сезона и дал честную оценку своему дебюту в Формуле-1.

«Если бы я мог дать оценку, наверное, это была бы четвёрка. Я совершал ошибки. И хоть я и понимаю, что поначалу совсем ошибок избежать нельзя, но думаю, что их было слишком много. На «Сильверстоуне» была очень хорошая гонка. И она придала мне уверенности. Во второй половине сезоне задача состоит в том, чтобы сохранить этот импульс. Я хочу повторить свои успешные выступления, независимо от того, на каком месте мы будем в таблице», — приводит слова Пиастри Speedcafe.

Для австралийца и его команды «Макларен» Гран-при Великобритании стал самым успешным в сезоне. Его партнёр по команде Ландо Норрис занял второе место, а самому Пиастри занять подиум помешала машина безопасности, из-за которой австралийца обошёл Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

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