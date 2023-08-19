Внук легенды Формулы-1 намерен занять место пилота «Ред Булл»

Внук двукратного чемпиона мира, бразильца Эмерсона Фиттипальди, звезда Формулы-2 Энцо Фиттипальди намерен занять место пилота «Ред Булл». Энцо надеется попасть в Формулу-1 благодаря сотрудничеству с командой, в данный момент лидирующей в общем зачёте.

«Если я прибавлю во второй половине сезона, возможности появятся. Главное в Формуле-2 – то, как ты выступаешь. Если я продолжу в том же духе в ближайших гонках, кто знает, что может произойти? Хельмут Марко поздравил меня с победой в недавней гонке. «Ред Булл» — величайшая команда Формулы-1 всех времён. Макс Ферстаппен выигрывает каждую гонку, он очень быстр. Для молодых гонщиков он один из лучших, если не лучший из всех. Я равняюсь на него. «Ред Булл» сейчас доминирует, а быть частью величайшей команды всех времён – просто потрясающе», — цитирует слова Фиттипальди Crash.net.

22-летний Энцо Фиттипальди присоединился к младшей команде «Ред Булл» в конце 2022 года после успешного первого сезона в Формуле-2.