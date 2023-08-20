Ферстаппен: никогда не признаю, что я не лучший в мире

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен заявил о том, что он является самым талантливым пилотом Формулы-1 на данный момент.

«По-моему, именно так и надо думать, когда ты пилот. В противном случае вы никогда не добьётесь успеха. Даже если ты не самый лучший гонщик, ты всё равно должен излучать уверенность и верить в себя.

Например, я никогда не признаю, что я не лучший в мире. Я никогда не задавал себе вопрос: «Действительно ли я так хорош, как мне кажется?» Иногда не всё складывается идеально, бывают неудачные моменты, и, возможно, ты пытаешься слишком сильно надавить.

Так было и в начале 2018 года. Хорошо помню, что после Гран-при Монако я нажал кнопку перезагрузки. После этого я подумал: «Меня ничего не волнует, надо просто начать заново». После следующей гонки в Канаде дела также пошли на лад», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.