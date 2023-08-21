Хаккинен: Шумахер сталкивал меня на скорости 300 км/ч, но для него это была лишь гонка
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Двукратный чемпион мира финн Мика Хаккинен поделился воспоминаниями о соперничестве с легендарным немцем Михаэлем Шумахером.
«Злился ли я иногда на Шумахера? Это происходило часто! К примеру, в 2000 году в Спа он столкнул меня на траву на скорости 300 км/ч. Тогда я посоветовал ему руководствоваться рассудком. При такой скорости это вопрос жизни и смерти. Он лишь задрал голову и вопросительно посмотрел на меня. Для него это была лишь гонка.
Было немало аспектов, восхищавших меня в нём. Самое главное, он никогда не сдавался. У него не было такого слова в лексиконе. Надеюсь, это качество поможет ему и сейчас», — приводит слова Хаккинена издание Sport1.de.
Ранее в интервью Хаккинен сравнил Шумахера и Макса Ферстаппена.
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