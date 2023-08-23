В «Мерседесе» рассказали о задачах команды на ближайшее время

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон дал комментарий по поводу целей команды на ближайшее будущее.
«Мы начинали с большими надеждами. Поначалу к нашему положению относительно лидеров нужно было привыкнуть, но последующая реакция команды была достойна восхищения.
Довольно рано мы поняли, что пошло не так, и с тех пор постоянно исправляем ситуацию. В начале года мы были четвёртыми по скорости, смотрели на наших клиентов («Астон Мартин»), которые нас опережали, и это расстраивало. «Феррари» тоже была впереди.
Мало-помалу мы постепенно оставляем их позади. И свою роль сыграли все факторы. От стратегии до инженерных разработок, надёжности, производства и гонщиков, которые умеют превращать даже малые возможности в заработанные очки.
И, хотя это не соответствует первоначальным целям команды, задача занять второе место в общем зачёте действительно важна для «Мерседеса». В особенности учитывая то, что во второй половине сезона основное внимание команды переключится на болид 2024 года», — приводит слова Эллисона GPToday.
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