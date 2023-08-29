«Я бы не ожидал такого ни в одной другой команде». Расселл — об увольнении де Вриса

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу увольнения Ника де Вриса из «Альфа Таури» в разгар сезона Формулы-1.
«Я бы не ожидал такого ни в одной другой команде. Очевидно, что мы знаем, как работает «Ред Булл», и должны уважать то, что они делают.
Я не следил за Ником во время его работы в «Альфа Таури», но я видел отчёты и то, что говорил Хельмут Марко.
Конечно, они не помогли ему обрести уверенность в начале сезона, сказав, что он будет лидером команды, ведь он новичок. Неважно, что ему 27 или 28 лет, он новичок Формулы-1, и нельзя говорить новичку, что ты лидер команды только потому, что ты участвовал в большем количестве чемпионатов, чем твой партнёр по команде.
Он был в сложном положении с самого начала, поэтому мне жаль его. Он соответствует уровню Формулы-1, но не получил той возможности, которой заслуживал», — приводит слова Расселла Racingnews365.
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