Стало известно, кто заменит Вольфа на Гран-при Японии
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Директор по коммуникациям Брэдли Лорд и директор по развитию гонщиков Жером Д'Амброзио заменят руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа на Гран-при Японии. Об этом сообщает Yahoo!
Предполагается, что Вольф будет общаться с командой по внутренней связи в течение всего уикенда и, скорее всего, вернётся к Гран-при Катара 8 октября.
«После Гран-при Сингапура я направляюсь в клинику, чтобы сделать операцию. Тогда колено не будет меня подводить. Я пропущу Гран-при Японии, а потом будут свободные выходные. В Катаре я хотел бы ходить без костылей. Тогда я, возможно, даже смогу кататься на лыжах зимой», — заявил ранее Вольф.
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