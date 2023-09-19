Стало известно, кто заменит Вольфа на Гран-при Японии

Директор по коммуникациям Брэдли Лорд и директор по развитию гонщиков Жером Д'Амброзио заменят руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа на Гран-при Японии. Об этом сообщает Yahoo!

Предполагается, что Вольф будет общаться с командой по внутренней связи в течение всего уикенда и, скорее всего, вернётся к Гран-при Катара 8 октября.

«После Гран-при Сингапура я направляюсь в клинику, чтобы сделать операцию. Тогда колено не будет меня подводить. Я пропущу Гран-при Японии, а потом будут свободные выходные. В Катаре я хотел бы ходить без костылей. Тогда я, возможно, даже смогу кататься на лыжах зимой», — заявил ранее Вольф.