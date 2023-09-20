В «Макларене» прокомментировали новый контракт с Оскаром Пиастри
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла дал комментарий по поводу нового контракта австралийского гонщика Оскара Пиастри с командой.
Напомним, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026.
«Мы рады подтвердить, что Оскар подписал многолетний контракт с командой. Оскар является ценным активом «Макларена» и постоянно впечатляет своими результатами, рабочей этикой и отношением к делу, поэтому для команды это было лёгким решением. Он уже доказал, что играет ключевую роль в команде, поэтому очень приятно получить его вотум доверия, поскольку мы стремимся к новым победам в чемпионатах в будущем. Я с нетерпением жду, когда он будет развиваться вместе с нами, ведь мы продолжаем этот путь вместе», — приводит слова Стеллы пресс-служба команды.
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