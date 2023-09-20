Оскар Пиастри продлил контракт с «Маклареном» до конца 2026 года

Британская команда Формулы-1 «Макларен» объявила о продлении контракта с австралийским гонщиком Оскаром Пиастри. Новое соглашение рассчитано до 2026 года.
После объявления о продлении контракта Ландо Норриса в феврале 2022 года состав команды «Макларен», состоящий из Норриса и Пиастри, сохранится по крайней мере до конца 2025 года.
«Я очень рад, что наше сотрудничество с Оскаром продлится до конца 2026 года. Он невероятно талантлив и является ценным активом команды, так что это просто фантастика — взять на себя долгосрочные обязательства. Оскар уже доказал, на что он способен на трассе, и сыграл важную роль в переломе, который мы пережили в этом сезоне. Он великолепно вписался в команду и очень ценится всей семьёй «Макларена». Мне не терпится увидеть, как он продолжает расти как на трассе, так и за её пределами», — сказал исполнительный директор команды Зак Браун.
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