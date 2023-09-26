Норрис: двойной подиум в Японии более заслуженный, чем в Монце пару лет назад

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от Гран-при Японии, на котором ему вместе с напарником Оскаром Пиастри удалось подняться на подиум. Напомним, в последний раз пилоты «Макларена» приезжали на двойной подиум в сезоне-2021 на Гран-при Италии, когда напарником Норриса был австралиец Даниэль Риккардо.

«С точки зрения команды, да, я гораздо счастливее. Наш первый двойной подиум после Монцы несколько лет спустя. В каком-то смысле она более заслуженная. Например, с точки зрения чистой скорости. Ничто не сыграло в нашу пользу, и мы находимся там, где заслуживаем», — приводит слова Норриса F1i.

Отметим, что на Гран-при Италии в 2021 году команию пилотам «Макларена» на подиуме составил Валттери Боттас. Главные фавориты той гонки, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, одновременно сошли с трассы из-за аварии в первом поворте.