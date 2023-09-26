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Как Норрис проиграл Гран-при России и драмы Хюлькенберга, Переса, Сенны, Хилла, Баррикелло, Алези

Катастрофа Норриса на Гран-при России и ещё 9 случаев, когда середняки теряли победу
Дмитрий Захарченко
10 случаев, когда середняки теряли победу
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Сенна считал, что у него украли первую победу, а Хюлькенберг мог выиграть уже на второй сезон в Формуле-1.

Ровно два года назад — 26 сентября 2021-го — состоялся дождевой Гран-при России, который стал самой захватывающей гонкой Формулы-1 в истории «Сочи Автодрома». И самым драматичным поражением в карьере Ландо Норриса.

В годовщину тех событий вспоминаем эту и ещё девять гонок, в которых середняки упускали шанс на сенсационную победу.

Россия-2021: Ландо Норрис

В сезоне-2021 Гран-при России проходил в сложных погодных условиях — из-за ливней на протяжении уикенда пришлось даже перекроить расписание и отказаться от двух гонок поддержки. Зато максимально неожиданной получилась стартовая решётка: Норрис и Сайнс разделили первый ряд, третьим стартовал Расселл на «Уильямсе», Хэмилтон был лишь четвёртым, а Ферстаппен из-за штрафа оказался на последней позиции.

Норрис и Хэмилтон на Гран-при России 2021 года

Норрис и Хэмилтон на Гран-при России 2021 года

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Гонка началась на сухом асфальте, и Сайнс с Норрисом стали отрываться от пелотона. Однако Карлос из-за раннего пит-стопа выпал из борьбы за победу, и в лидеры вышел Ландо. Вдруг за несколько кругов до финиша пошёл дождь — не было ясно, насколько он будет сильным, и Норрис, в отличие от преследователей, отказался ехать за дождевыми шинами. Это британца и сгубило: ливень лишь усиливался, на сликах шансов не было. Ландо несколько раз вылетал с трассы, всё-таки поехал за дождевыми (позже всех) и финишировал седьмым. Победа же досталась Хэмилтону, а второе место занял Макс.

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Бразилия-2012: Нико Хюлькенберг

Этап на «Интерлагосе» был финальной гонкой сезона-2012, главная интрига гонки — сумеет ли Алонсо отобрать чемпионство у Феттеля. Себ уже на старте получил удар от Бруно Сенны и на повреждённой машине вынужден был прорываться вперёд. Тем временем над трассой пошёл дождь, многие поехали за промежуточными шинами — но не Баттон и Хюлькенберг. Они оказались правы: дождь быстро закончился, остальным пришлось возвращаться на слики, а Дженсон и Нико возглавили пелотон.

Хюлькенберг, Уэббер и Масса на Гран-при Бразилии 2012 года

Хюлькенберг, Уэббер и Масса на Гран-при Бразилии 2012 года

Фото: Paul Gilham/Getty Images

Более того, на 18-м круге Халк, проводивший лишь второй сезон в Ф-1, обогнал британца и вышел в лидеры. Почти 30 кругов «Форс Индия» держалась на первом месте, но на 48-м Нико немного ошибся и пропустил Хэмилтона. Впрочем, это Хюлькенберга не остановило — он стал прессинговать Льюиса, и, когда тот объезжал круговых, немец протиснулся внутрь первого поворота и даже вышел вперёд. Однако уже в следующее мгновение заднюю часть машины повело, Халк врезался в «Макларен», выбив его из гонки, а затем отправился отбывать штраф. Нико в итоге финишировал пятым, а победа досталась Баттону.

Нико дважды выгоняли, но он всё ещё в Ф-1:
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Талант поколения заслужил шанс в топ-команде Ф-1. Пусть даже Халк — плохой парень

Малайзия-2012: Серхио Перес

В начале того сезона состоялась ещё одна дождевая гонка, у которой мог быть неожиданный победитель. Гран-при Малайзии стартовал на сырой трассе, причём дождь усиливался и многие поехали в боксы. Благодаря этому Серхио Перес на «Заубере» вырвался на третье место и после остановки заезда красными флагами окончательно закрепился в группе лидеров.

Алонсо и Перес на Гран-при Малайзии 2012 года

Алонсо и Перес на Гран-при Малайзии 2012 года

Фото: Clive Mason/Getty Images

Казалось, как только трасса просохнет, Чеко начнёт терять позиции, но вышло совсем наоборот: мексиканец уверенно держался вторым и стремительно догонял Фернандо Алонсо на «Феррари». На 49-м круге Перес был на расстоянии DRS-атаки на испанца. В «Заубере» были рады и второму месту, гонщика попросили быть осторожнее, но он продолжал атаковать. Борьба, правда, закончилась преждевременно — Серхио слишком широко выехал в 14-м повороте, отстал от лидера и потерял шанс на победу.

Сейчас над Пересом посмеиваются даже в «Ред Булл»:
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Хэмилтон, отстань от 80-летнего Марко. Даже если новая этика — это правильно

Германия-2008: Нельсон Пике-младший

Возможно, именно в этой гонке на «Хоккенхаймринге» у «Рено» появилась идея подстроить аварию Пике в Сингапуре, чтобы вывести на первое место Алонсо. Ведь сам Нельсиньо чуть не выиграл Гран-при Германии, побывав в боксах перед аварией другого пилота. Речь о вылете Тимо Глока, который разбил машину на середине дистанции — выехавший на трассу автомобиль безопасности был на руку тем, кто уже совершил пит-стоп.

Нельсон Пике-младший на Гран-при Германии 2008 года

Нельсон Пике-младший на Гран-при Германии 2008 года

Фото: Paul Gilham/Getty Images

Больше всех отыграл Нельсон Пике: на рестарте он был третьим, но после остановок Хэмилтона и Хайдфельда бразилец за 13 кругов до финиша возглавил гонку. Правда, сдержать Льюиса Нельсиньо не удалось — британец стремительно прорывался, обогнал Ковалайнена и Массу, а за восемь кругов кругов до конца опередил и «Рено». Пике остался вторым и в целом был доволен результатом, но этот подиум так и останется его единственным в Формуле-1.

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Великобритания-2003: Кристиано да Матта

Несмотря на огромные бюджеты, «Тойоте» так и не удалось добиться успеха в Формуле-1 — за восемь лет ни один из её пилотов не выигрывал гонок. Но как минимум однажды шанс на первое место был — и японцам в этом помог священник Нил Хоран, который выбежал на трассу на 11-м круге Гран-при Великобритании.

Нил Хоран на трассе во время Гран-при Великобритании

Нил Хоран на трассе во время Гран-при Великобритании

Фото: Getty Images

Чтобы убрать постороннего, судьи нейтрализовали гонку автомобилем безопасности. Почти весь пелотон отправился в боксы, а в лидеры вышел Кристиано да Матта, который совершил пит-стоп ранее. Бразилец 14 кругов отбивал атаки Райкконена на «Макларене» и по-настоящему сражался за победу, но после вторых пит-стопов бразилец оказался позади финна и гонку закончил только седьмым. Кими тогда стал третьим, а на вершину подиума поднялся Баррикелло.

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Бразилия-1999: Рубенс Баррикелло

Рубенсу Баррикелло никогда не везло в домашней гонке. В Формуле-1 бразилец одержал 11 побед, дважды был вице-чемпионом, ещё два раза заканчивал сезон в топ-3, но подняться на подиум Гран-при Бразилии смог лишь в 2004-м — почти под занавес своей карьеры в «Феррари». И, пожалуй, самым обидной для Рубиньо была гонка на «Интерлагосе» в 1999-м, когда он выступал за «Стюарт».

Баррикелло на Гран-при Бразилии 1999 года

Баррикелло на Гран-при Бразилии 1999 года

Фото: Getty Images

В тот раз Баррикелло стартовал третьим, но на первой линии заглох «Макларен» Дэвида Култхарда, и Рубенс сразу вышел на вторую строчку. На четвёртом круге из-за сбоя трансмиссии на время потерял темп Мика Хаккинен — и бразилец повёл гонку. Под овации болельщиков Баррикелло лидировал до 26-го круга, пока не заехал в боксы. На трассу он вернулся четвёртым и в теории мог побороться за более высокие места, если бы не отказ двигателя.

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Венгрия-1997: Деймон Хилл

Гран-при Венгрии 1997 года в целом оказался одним из самых неожиданных в сезоне: в условиях чудовищной жары шины «Бриджстоун» справлялись гораздо лучше, в то время как резина «Гудьир» расслаивалась уже через несколько кругов. Благодаря этому удалось выстрелить Деймону Хиллу на «Эрроузе», который в десяти предыдущих гонках набрал лишь один балл.

Хилл опережает Шумахера на старте

Хилл опережает Шумахера на старте

Фото: Michael Coopern/Getty Images

Хилл квалифицировался третьим, уже на старте опередил Жака Вильнёва, а на 11-м круге прошёл и Михаэля Шумахера. Британец стал отрываться от соперников и в какой-то момент опережал пелотон на 35 секунд. Но на последних кругах на его машине отказала трансмиссия, Деймон с трудом держался на трассе и на последнем круге пропустил Вильнёва, оставшись только вторым. Для «Эрроуза», который никогда не выигрывал гонок, этот подиум так и остался последним.

Подробнее о несостоявшемся чуде:
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Франция-1990: Иван Капелли

В 1990 году в Формуле-1 доминировали «Макларен» и «Феррари», время от времени вызов им бросали «Бенеттон» и «Уильямс», но на «Поль Рикаре» произошло невероятное: в борьбу за победу включилась команда «Лейтон Хаус» — аутсайдеры, которым даже квалификацию не всегда удавалось проходить. Но именно на Гран-при Франции надежды были достаточно высокими — одно из слабых мест машины в этот раз стало её преимуществом.

Иван Капелли на Гран-при Франции 1990 года

Иван Капелли на Гран-при Франции 1990 года

Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

У «Лейтон Хаус» был один из самых слабых двигателей на решётке — «Джадд», но за счёт этого вкупе с аккуратным пилотажем Ивана Капелли резина изнашивалась меньше, чем у других. Перед стартом в команде решили рискнуть и проехать гонку вообще без пит-стопов — это сработало! На 33-м круге, когда все остальные побывали в боксах, Капелли вышел на первое место и держался на нём почти до самого финиша — лишь за три круга до конца итальянца опередил Ален Прост. Капелли занял второе место и принёс «Лейтон Хаус» (экс-«Марч») последний подиум.

Капелли стал одним из тех, кто не оправдал ожиданий:
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США-1990: Жан Алези

Сезон-1990 едва не начался с сенсации: на старте Гран-при США вчерашний дебютант Жан Алези на «Тиррелле» прорвался с четвёртого места на первое и возглавил гонку! Более 20 кругов молодого француза прессинговал Айртон Сенна на «Макларене», и в какой-то момент бразилец даже смог провести обгон, но уже в следующем повороте Алези контратаковал и вернулся на первую строчку.

Алези выходит в лидеры на старте гонки

Алези выходит в лидеры на старте гонки

Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Однако вскоре в том же повороте Айртон повторил атаку и на этот раз смог закрыться от ответного манёвра, окончательно перехватив лидерство. Алези в итоге финишировал вторым и впервые в карьере поднялся на подиум. Благодаря этому на француза обратили внимание топ-команды — уже в сезоне-1991 он будет выступать за «Феррари».

Годы в «Скудерии» так и не принесли французу титула:
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Выбрать «Феррари» и всё испортить. История Алези, который ворвался в Ф-1 ярче Шумахера

Монако-1984: Сенна и Беллоф

Гран-при Монако 1984 года стал той гонкой, которая явила миру талант Айртона Сенны. В сложнейших дождевых условиях бразильский дебютант, который никогда прежде не выступал на этой трассе, за рулём «Тоулмэна» стремительно догонял лидировавшего Алена Проста, отыграв у него полминуты. Однако из-за погодных условий гонку остановили досрочно — Прост устоял на первой позиции, а Сенна считал, что у него украли победу.

Айртон Сенна на Гран-при Монако 1984 года

Айртон Сенна на Гран-при Монако 1984 года

Фото: Mike Powell/Getty Images

Побороться за первое место тогда мог и Штефан Беллоф — он был единственным, кто пилотировал машину с атмосферным двигателем и перед остановкой заезда шёл даже быстрее Сенны. Немец остался третьим и вместе с Простом и Сенной поднялся на подиум, однако позже из-за недовеса машины он был исключён из всех гонок сезона-1994 и официально никогда не был в топ-3.

Даже Прост не понимал, как Айртону удавалось так ездить:
Магия Сенны. Объясняем, как стиль Айртона позволял ему ставить в тупик великих чемпионов
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