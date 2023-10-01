Риккардо: сейчас я в том возрасте, что могу не оглядываться назад и сожалеть о чём-либо

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо поделился мнением о своих карьерных успехах, заявив, что ничего не изменил бы в том, как развивалась его карьера.

«Считаю, что сейчас я, возможно, нахожусь в том возрасте, когда не приходится оглядываться назад и сожалеть о чём-либо. Не обязательно там были потери, также были и уроки, которые я извлёк. И да, конечно, я бы хотел больше побед в своей карьере, но потом, возможно, победы наскучили бы мне и я не ценил бы их так сильно или что-то в этом роде.

Я бы не стал ничего менять. Я бы сказал, что, пока я могу продолжать, я бы хотел расти и становиться лучше исходя из своего опыта, и тогда я буду доволен», — приводит слова Риккардо Speedcafe.

По ходу сезона-2023 Риккардо вернулся в Формулу-1, заменив в «Альфа Таури» Ника де Вриса. Однако австралиец провёл всего две гонки и получил травму руки на свободной практике Гран-при Нидерландов.