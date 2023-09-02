Новичок добьёт карьеру Риккардо? У «Ред Булл» возникла неожиданная проблема

По окончании квалификации у тифози на трибунах Монцы был настоящий праздник — Карлос Сайнс принёс «Феррари» 245-й в истории поул, а Шарль Леклер квалифицирвоался третьим. Накануне гонки у «Скудерии», кажется, действительно есть шанс на победу…

Однако в этот день блеснул не только Сайнс. 12-е место Лиама Лоусона может показаться скромным достижением, но новозеландец лишь неделю назад сел в кокпит «Альфа Таури», а уже едет в темпе основного пилота команды!

Если Лоусон продолжит в том же духе, то сможет обосноваться в Фаэнце насовсем, а вот «Ред Булл» придётся решать, от кого избавляться: от своего воспитанника Юки Цуноды или от блудного сына Даниэля Риккардо, который ещё неясно, когда вернётся за руль?

Лиам по-настоящему удивил

На самом деле Лоусон ещё в Зандворте был чертовски хорош. Гонщик лишь в пятницу вечером узнал о том, что должен будет заменить сломавшего руку Риккардо, и сел за руль только в финальной тренировке. Она, как и первый сегмент квалификации, прошла под дождём, так что к старту гонки Лиам успел проехать лишь около 50 кругов. Причём исключительно на влажной трассе, то есть почувствовать настоящий предел машины у новичка в принципе не было возможности.

В воскресенье Лиам по большей части держался в конце пелотона, но с каждым кругом обретал уверенность, а в одном из эпизодов чисто и корректно боролся с Шарлем Леклером. «Феррари» в том случае была уже серьёзно подбита, но и «Альфа Таури» — не самое эффективное шасси в пелотоне. К тому же новозеландец, повторимся, впервые в жизни управлял этой машиной на сликах.

Лиам Лоусон на Гран-при Нидерландов Фото: Lars Baron/Getty Images

Гран-при Нидерландов из-за постоянно менявшейся погоды получился не из простых, однако на финише Цуноду и Лоусона разделили менее полутора секунд! Более того, Юки затем получил пять секунд штрафа за столкновение с Расселлом и в итоговых протоколах оказался даже ниже своего нового напарника — неприятный удар по самолюбию японца.

В Монце Лоусон пока смотрится ещё более уверенно. Лиам вышел из первого сегмента с 12-й позиции, опередив в том числе Расселла, Боттаса и Хюлькенберга, а в Q2 уступил Цуноде всего лишь 0,164 секунды. В итоговых протоколах новозеландец стал 12-м — Риккардо ни в Венгрии, ни в Бельгии не смог подняться так высоко, а Ник де Врис за свои десять этапов попал в топ-12 лишь однажды.

Проблема для «Ред Булл»

Провал де Вриса ещё свеж в памяти — по двум этапам Лоусона ещё рано судить, да и в «Ред Булл» не будут принимать поспешных решений. Но если Лиам продолжит прогрессировать в том же духе, держать его на скамейке запасных будет глупо. К тому же не исключено, что гонщика могут увести конкуренты — в «Альфа Ромео», говорят, освободится место, да и Сарджент в «Уильямсе» продолжает разочаровывать.

Однако, чтобы удержать Лоусона, «Ред Булл» придётся отказаться либо от Юки Цуноды, либо от Даниэля Риккардо. Выбор довольно сложный, если учесть, что японец в этом году почувствовал себя спокойнее и начал прогрессировать, а Риккардо в больнице — он рассчитывал на предоставленный ему шанс. Со стороны может выглядеть некрасиво, если в итоге Дэна лишат возможности перезагрузить карьеру.

Лиам Лоусон Фото: Peter Fox/Getty Images

Ф-1 — циничный вид спорта, да и «Ред Булл» не обвинишь в излишней сентиментальности. Тем не менее Риккардо почти наверняка сможет выступить, когда восстановится, но вопрос в том, в какой форме он будет. Цуноду до конца сезона вряд ли будут трогать, однако на фоне грядущего в конце 2025 года разрыва с «Хондой» его позиции в команде не выглядят столь уж прочными.

Так или иначе, почти наверняка вопрос о составе «Альфа Таури» решится на трассе. Совсем не факт, что Лоусон продолжит удивлять — не будем забывать, что совсем недавно он учинил завал в гонке Супер Формулы в Мотеги. Или, например, Цунода, вновь почувствовав прессинг, потеряет контроль над эмоциями. Тем интереснее будет следить за концовкой сезона и решениями Хельмута Марко.