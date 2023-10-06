Алонсо ответил на вопрос по поводу сравнения Ферстаппена с Михаэлем Шумахером

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо оценил выступление пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне Формулы-1, а также ответил на вопрос по поводу уместности сравнения голландца с легендарным немецким гонщиком Михаэлем Шумахером.

«Мои искренние поздравления по поводу невероятно проведённого сезона, в котором было побито так много рекордов. Можно ли сравнить Ферстаппена с Шумахером? Возможно. Но нам придётся подождать и посмотреть. Честно говоря, я думаю, что следующие несколько лет сложатся ещё лучше для Макса. Он будет продолжать выигрывать чемпионаты, так что в будущем сравнения с Михаэлем будут ещё чаще», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

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