Ферстаппен заявил, что ему не нужен титул лучшего спортсмена Нидерландов

Двукратный чемпион Формулы-1 и трёхкратный обладатель премии лучшего спортсмена Нидерландов Макс Ферстаппен объяснил, почему для него не важна престижная премия, вручаемая его родной стране.

«Я просто горд быть голландцем. Как страна мы должны гордиться достижениями наших атлетов. Знаете, для меня не имеет значения, кто лучший, а кто второй. Каждый год они задаются вопросом о том, кто является лучшим спортсменом, но зачем? Я не хочу выигрывать этот титул.

Суть заключается в том, что нужно поддерживать всех талантливых людей, которые у нас есть. Не нужно судить, кто лучше. Считаю это невероятным.

Это также несправедливо по отношению к атлетам, которые вкладывают так много усилий в свой вид спорта, чтобы достигать великолепных результатов, но они не получают почестей из-за этих дурацких призов, которые отдаются одному человеку. Заслуги каждого должны быть оценены», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.

На предстоящем Гран-при Катара Ферстаппен может завоевать свой третий титул чемпиона Формулы-1. Единственный, кто может помешать ему стать чемпионом — напарник по «Ред Булл» Серхио Перес.