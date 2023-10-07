Условия досрочного чемпионства Макса Ферстаппена по итогам спринта Гран-при Катара
Слабое выступление пилота «Ред Булл» Серхио Переса в спринтерской квалификации Гран-при Катара ещё приблизило Макса Ферстаппена к званию трёхкратного чемпиона мира уже по итогам сегодняшнего спринта.
По итогам 16 этапов сезона Ферстаппен набрал на 177 очков больше, чем Перес. При этом в розыгрыше в сезоне осталось 180 очков, а после спринта останется 172. Таким образом, Макс гарантирует себе третье чемпионство в карьере, если проиграет Пересу в спринтерской гонке не более шести очков.
Условия чемпионства Макса Ферстаппена по итогам спринтерской гонки в Катаре:
- Если Перес выиграет гонку, Ферстаппен должен финишировать не ниже шестого места;
- Если Перес займёт второе место и наберёт семь очков, Ферстаппену достаточно финишировать седьмым;
- Если Перес финиширует третьим и наберёт шесть очков, Ферстаппену необходимо занять восьмое место.
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