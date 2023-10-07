Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Условия досрочного чемпионства Макса Ферстаппена по итогам спринта Гран-при Катара

Условия досрочного чемпионства Макса Ферстаппена по итогам спринта Гран-при Катара
Аудио-версия:
Комментарии

Слабое выступление пилота «Ред Булл» Серхио Переса в спринтерской квалификации Гран-при Катара ещё приблизило Макса Ферстаппена к званию трёхкратного чемпиона мира уже по итогам сегодняшнего спринта.

По итогам 16 этапов сезона Ферстаппен набрал на 177 очков больше, чем Перес. При этом в розыгрыше в сезоне осталось 180 очков, а после спринта останется 172. Таким образом, Макс гарантирует себе третье чемпионство в карьере, если проиграет Пересу в спринтерской гонке не более шести очков.

Условия чемпионства Макса Ферстаппена по итогам спринтерской гонки в Катаре:

  • Если Перес выиграет гонку, Ферстаппен должен финишировать не ниже шестого места;
  • Если Перес займёт второе место и наберёт семь очков, Ферстаппену достаточно финишировать седьмым;
  • Если Перес финиширует третьим и наберёт шесть очков, Ферстаппену необходимо занять восьмое место.
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android