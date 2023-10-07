Условия досрочного чемпионства Макса Ферстаппена по итогам спринта Гран-при Катара

Слабое выступление пилота «Ред Булл» Серхио Переса в спринтерской квалификации Гран-при Катара ещё приблизило Макса Ферстаппена к званию трёхкратного чемпиона мира уже по итогам сегодняшнего спринта.

По итогам 16 этапов сезона Ферстаппен набрал на 177 очков больше, чем Перес. При этом в розыгрыше в сезоне осталось 180 очков, а после спринта останется 172. Таким образом, Макс гарантирует себе третье чемпионство в карьере, если проиграет Пересу в спринтерской гонке не более шести очков.

Условия чемпионства Макса Ферстаппена по итогам спринтерской гонки в Катаре: