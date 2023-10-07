Йос Ферстаппен прокомментировал третий чемпионский титул своего сына

Бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен, который является отцом пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, рассказал об эмоциях после завоевания его сыном третьего подряд чемпионского титула в Формуле-1.

«Конечно, мы ценим это событие именно потому, как он доминировал в этом году. Он показал себя очень хорошо, и мы очень гордимся этим. Я уже давно знал, что он добьётся успеха, ещё когда он выступал в картинге.

Думаю, мы приняли правильные решения в начале его карьеры, и я должен сказать, что теперь всё зависит от него самого. То, как он достигает успеха, насколько он силён и как он для этого работает – определённо его заслуга», — сказал Ферстаппен-старший после спринта Гран-при Катара.

Макс Ферстаппен стал чемпионом сезона-2023 ещё по ходу спринтерской гонки, так как его напарник по команде Серхио Перес сошёл с дистанции.