Президент ФИА выразил абсолютную уверенность в участии «Андретти» в Формуле-1

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем рассказал как принималось решение по заявке «Андретти» на участие в Формуле-1 и объяснил свою уверенность в том, что новая команда присоединиться к гоночной серии.

«Я полностью уверен, что Формула-1 допустит «Андретти». У меня абсолютная уверенность в этом, ведь это здравый смысл. Необходима исключительно веская причина. Честно говоря, если просмотреть на этот процесс в далёкой перспективе, то я мог бы одобрить заявку давным-давно, но не торопился. Почему? Я слушал других, общался с руководством Формулы-1, в том числе со Стефано Доменикали о том, как это осуществить.

Мы исключили все беспокойства, задали правильные вопросы «Кадиллаку» и «Андретти», и когда они вернулись к нам, мы не смогли им противостоять, потому что команда выполнила все необходимые условия, и это хорошо для спорта. Я действительно уверен, что они пройдут», — сказал бен Сулайем в интервью Sky Sports.

По итогам процесса, заявка «Андретти» была одобрена со стороны ФИА. Сообщалось, что у организации Формулы-1 нет оснований отказать американской команде в участии.