Чандхок: споры вокруг участия «Андретти» перерастут в политическую бурю

Бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок прокомментировал возможность «Андретти» присоединиться к Формуле-1, рассказав о нарастающих спорах между организацией и Международной автомобильной федерацией (ФИА).

«Думаю, Формула-1 в целом смотрит на это так: «Нам нужно защитить интересы 10 команд, которые вложили деньги в спорт и вывели его на тот уровень, на котором он сейчас находится». Хотя мы ещё не получили чётких ответов от Формулы-1, с «Андретти» у них начался процесс оценки. На данный момент есть признаки того, что Формула-1 и команды не чувствуют необходимости в 11-й команде.

Стефано Доменикали официально заявил, что, по его мнению, не нужно больше команд на стартовой решётке. Своего рода это тупик, потому что ФИА как руководящий орган одобрила их участие и заявила, что они готовы соревноваться. Формула-1 как правообладатель думает иначе. Вижу, что это превращается в своего рода политическую бурю.

Из 10 команд, представленных на стартовой решётке, только пара из них были нейтральными. Практически все против добавления ещё одной команды и рассматривают Формулу-1 как модель франчайзинга. Они видят только 10 команд. Каждый из них рассматривает свою команду как бизнес определённой ценности, и при добавлении 11-й эта ценность снизится. Думаю, что по сути они придерживаются экономической точки зрения, заботясь о собственных интересах», — сказал Чандхок Sky Sports.