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Карлос Сайнс не примет участия в гонке Гран-при Катара

Карлос Сайнс не примет участия в гонке Гран-при Катара
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Команда Формулы-1 «Феррари» сообщила о том, что пилот команды Карлос Сайнс не выйдет на старт гонки Гран-при Катара из-за подозрения на утечку топлива в болиде.

Гран-при Катара. Стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Джордж Расселл («Мерседес»).
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
5. Шарль Леклер («Феррари»).
6. Оскар Пиастри («Макларен»).
7. Пьер Гасли («Альпин»).
8. Эстебан Окон («Альпин»).
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео»).
10. Ландо Норрис («Макларен»).
11. Юки Цунода («Альфа Таури»).
12. Александер Албон («Уильямс»).
13. Нико Хюлькенберг («Хаас»).
14. Логан Сарджент («Уильямс»).
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
16. Лиам Лоусон («Альфа Таури»).
17. Кевин Магнуссен («Хаас»).
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).
19. Серхио Перес («Ред Булл») – стартует с пит-лейна.

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