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Nissan показал футуристический концепт Hyper Punk для художников и инфлюенсеров

Nissan показал футуристический концепт Hyper Punk для художников и инфлюенсеров
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Компания Nissan в преддверии Japan Mobility Show представила изображения футуристического концепта Hyper Punk, который смогут увидеть посетители выставки в Токио. По задумке инженеров Nissan, компактный электрокроссовер Hyper Punk «предназначен для создателей контента, инлфлюенсеров и художников».

Концепт-кар Nissan Hyper Punk

Концепт-кар Nissan Hyper Punk

Фото: Nissan

Дизайн машины выполнен в футуристичном стиле и состоит из множества полигональных поверхностей, соединённых в сложную геометрию. По замыслу дизайнеров, за счёт такой конструкции и игры теней кузов машины в зависимости от освещения будет смотреться по-разному.

Концепт-кар Nissan Hyper Punk

Концепт-кар Nissan Hyper Punk

Фото: Nissan

Отметим, что это уже четвёртый концепт, представленный Nissan за последние две недели. Так, ранее японская компания опубликовала изображения автомобилей Hyper Adventure, Hyper Tourer и Hyper Urban. Все они будут представлены на Japan Mobility Show 25 октября.

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