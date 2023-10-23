Илон Маск приехал на Гран-при США Ф-1 на Tesla Cybertruck

Одним из гостей прошедшего в минувшие выходные Гран-при США Формулы-1 был основатель SpaceX и глава компании Tesla Илон Маск. На гонку он приехал на электропикапе Tesla Cybertruck, который заметили на парковке трассы.

Илон Маск за рулём Tesla Cybertruck на Гран-при США Фото: reddit.com/user/rosbel

Tesla Cybertruck был представлен в ноябре 2019 года. Это четырёхдверный пикап с кузовом из нержавеющей стали и необычным угловатым дизайном, который, по словам Маска, был вдохновлён фильмами «Бегущий по лезвию» и «Шпион, который меня любил».

Первый экземпляр Tesla Cybertruck был создан в июле этого года на фабрике в Техасе. Согласно заявлению Tesla, в октябре должно было стартовать производство пилотной серии пикапов. Покупатели, оформившие предзаказ, начнут получать автомобили в конце ноября.

Отметим, что Илон Маск не в первый раз посетил этап Формулы-1. Так, на Гран-при Майами он был гостем команды «Ред Булл».