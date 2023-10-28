В «Хаасе» признали, что их аэропакет с высокой прижимной силой не работает в Мексике

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал слабые результаты своих гонщиков на пятничных тренировках Гран-при Мексики. Нико Хюлькенберг стал во второй сессии 15-м, Кевин Магнуссен — 19-м.

«Похоже, даже нашего пакета с максимальной прижимной силой здесь недостаточно. У нас были проблемы на медленных секторах трассы из-за разреженного воздуха на таком высокогорье. Такое бывает, мы поработаем над этим с прицелом на следующий год, чтобы наш пакет с высокой прижимной силой работал и здесь. Если говорить о позитивных моментах, то Оливер Берман хорошо поработал утром в пятницу, проехал много кругов. Он не допустил никаких ошибок, так что мы очень довольны тем, что он сделал для команды», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».